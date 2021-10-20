"Спартак" зганьбився в Лізі Європи, виграючи по ходу матчу в два м’ячі (відео)

Московський клуб розгубив перевагу по ходу матчу.

У середу, 20 жовтня, московський "Спартак" в рамках матчу 3-го туру групового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2021/22 приймав англійський "Лестер Сіті". Зустріч відбулася на арені "Спартак" і завершилася з рахунком 3:4 на користь гостей.

Російський клуб вдало почав після голів Олександра Соболєва і Джордана Ларссона, проте потім настала феєрія одного футболіста — замбійця Петсона Дака. З 45-ї по 79-у хвилину Дака забив у ворота господарів чотири м’ячі. На все це "Спартак" відповів лише одним влучним пострілом у виконанні Соболєва, на рахунку якого дубль.

Відеоогляд матчу "Спартак" — "Лестер".

Цей результат підняв "Лестер" (4 очки) на друге місце в турнірній таблиці групи С, "Спартак" (3 очки) — третій. "Легія" в незалежності від результату матчу з "Наполі" залишиться на першому місці, а ось неаполітанці можуть поліпшити своє становище тільки перемогою.

Турнірне становище команд:

Турнірне становище команд в групі С Ліги Європи

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