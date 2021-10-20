"Спартак" опозорился в Лиге Европы, выигрывая по ходу матча в два мяча (видео)

Московский клуб растерял преимущество по ходу матча.

В среду, 20 октября, московский "Спартак" в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 принимал английский "Лестер Сити". Встреча состоялась на арене "Спартак" и завершилась со счетом 3:4 в пользу гостей.

Российский клуб удачно начал после голов Александра Соболева и Джордана Ларссона, однако затем наступила феерия одного футболиста — замбийца Пэтсона Дака. С 45-й по 79-ю минуту Дака наколотил в ворота хозяев четыре мяча. На все это "Спартак" ответил лишь одним точным выстрелом в исполнении Соболева, на счету которого дубль.

Видеообзор матча "Спартак" — "Лестер".

Этот результат поднял "Лестер" (4 очка) на второе место в турнирной таблице группы С, "Спартак" (3 очка) — третий. "Легия" в независимости от результата матча с "Наполи" останется на первом месте, а вот неаполитанцы могут улучшить свое положение только победой.

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в группе С Лиги Европы

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" дома крупно проиграл "Реалу" (0:5). "Горняки" по итогам матча на НСК "Олимпийский" рискуют остаться без еврокубков следующей весной.