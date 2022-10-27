Команда вылетела из Лиги чемпионов, не забив пенальти после финального свистка: уникальный момент в футболе (видео)

Концовка матча "Атлетико" с "Байером" затмевает все

В Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23 прогремели матчи 5-го тура. Развязка игры в Мадриде стала не только украшением тура, но и достоянием футбола…

"Телеграф" рассказывает о невероятной концовке матча группы В "Атлетико" — "Байер", где главные события встречи развивались после финального свистка. В ход истории вмешался вездесущий VAR, правда, хозяевам в итоге это не помогло.

При счете 2:2 французский рефери Клеман Тюрпен завершил матч. Однако уже после финального свистка рефери начал смотреть видеоповтор спорного момента. В итоге судья назначил пенальти в ворота "Байера" за игру рукой в своей штрафной. Игра возобновилась…

"Приговор" пошел исполнять Янник Феррейра Карраско. Бельгиец не сумел с точки переиграть вратаря гостей Лукаша Градецки, а Сауль, подоспевший на добивание, попал в каркас ворот. Затем очередь забивать дошла до Рейнилду, который мощно пробил в сторону ворот, правда, удар представителя Мозамбика отразил все тот же Карраско, ставший главным антигероем встречи. Примечательно, что Янник получил награду лучшему игроку матча по версии УЕФА за гол+ассист в основное время.

В итоге обе команды досрочно вылетели из Лиги чемпионов.

Видеообзор матча Лиги чемпионов "Атлетико" — "Байер" 2:2:

Турнирное положение команд в группе B Лиги чемпионов

Ранее сообщалось, что "Шахтер" не сумел обыграть "Селтик" (1:1) в Лиге чемпионов, но сохранил шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Горняки" также гарантировали себе евровесну, отпраздновав успех в отеле.