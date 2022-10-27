Команда вилетіла з Ліги чемпіонів, не забивши пенальті після фінального свистка: унікальний момент у футболі (відео)

Кінцівка матчу "Атлетіко" з "Баєром" затьмарює все

У Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 прогриміли матчі 5-го туру. Розв’язка гри в Мадриді стала не лише окрасою туру, а й надбанням футболу.

"Телеграф" розповідає про неймовірне закінчення матчу групи В "Атлетіко" — "Баєр", де головні події зустрічі розвивалися після фінального свистка. У хід історії втрутився всюдисущий VAR, щоправда, господарям це не допомогло.

За рахунку 2:2 французький рефері Клеман Тюрпен завершив матч. Проте вже після фінального свистка рефері почав дивитись відеоповтор спірного моменту. У результаті суддя призначив пенальті у ворота "Баєра" за гру рукою у своєму штрафному майданчику. Гра відновилася.

"Вирок" пішов виконувати Яннік Феррейра Карраско. Бельгієць не зумів з точки переграти воротаря гостей Лукаша Градецького, а Сауль, який був першим на добиванні, поцілив у каркас воріт. Потім черга забивати дійшла до Рейнілду, який потужно пробив у бік воріт, щоправда, удар представника Мозамбіку відбив той самий Карраско, який став головним антигероєм зустрічі. Примітно, що Яннік отримав нагороду найкращому гравцю матчу за версією УЄФА за гол+асист в основний час.

Зрештою обидві команди достроково вилетіли з Ліги чемпіонів.

Відеоогляд матчу Ліги чемпіонів "Атлетіко" — "Баєр" 2:2:

Турнірне становище команд у групі B Ліги чемпіонів

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" не зміг обіграти "Селтік" (1:1) у Лізі чемпіонів, але зберіг шанси на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Гірники" також гарантували собі євровесну, відсвяткувавши успіх у готелі.