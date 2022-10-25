Роналду пробачили: у "МЮ" показали, чим займається футболіст

Португалець готується разом із командою до матчу з "Шерифом"

Португальський нападник Кріштіану Роналду повернувся до тренувань з основним складом "Манчестер Юнайтед" після усунення та штрафу. Команда розпочала підготовку до матчу групового етапу Ліги Європи проти "Шерифа".

Нагадаємо, Кріштіану Роналду відмовився виходити на заміну наприкінці матчу з "Тоттенхемом" (2:0) в АПЛ. Португалець з лави запасних вирушив у підтрибунне приміщення і залишив стадіон ще до фінального свистка.

Після чого головний тренер "МЮ" Ерік тен Хаг оголосив, що Роналду виключено із заявки на матч проти "Челсі" і усунено від тренувань з командою.

Тепер пресслужба Манчестер Юнайтед опублікувала у Twitter знімки Роналду на тренуванні.

"Манчестер Юнайтед" зіграє із "Шерифом" у четвер, 27 жовтня.