Роналду пробачили: у "МЮ" показали, чим займається футболіст
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Португалець готується разом із командою до матчу з "Шерифом"
Португальський нападник Кріштіану Роналду повернувся до тренувань з основним складом "Манчестер Юнайтед" після усунення та штрафу. Команда розпочала підготовку до матчу групового етапу Ліги Європи проти "Шерифа".
Нагадаємо, Кріштіану Роналду відмовився виходити на заміну наприкінці матчу з "Тоттенхемом" (2:0) в АПЛ. Португалець з лави запасних вирушив у підтрибунне приміщення і залишив стадіон ще до фінального свистка.
Після чого головний тренер "МЮ" Ерік тен Хаг оголосив, що Роналду виключено із заявки на матч проти "Челсі" і усунено від тренувань з командою.
Тепер пресслужба Манчестер Юнайтед опублікувала у Twitter знімки Роналду на тренуванні.
"Манчестер Юнайтед" зіграє із "Шерифом" у четвер, 27 жовтня.