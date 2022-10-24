"Селтік" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
"Гірники" можуть оформити собі путівку в єврокубкову весну
У вівторок, 25 жовтня, "Селтік" приймає "Шахтар" у п’ятому турі Ліги чемпіонів. Матч розпочнеться о 22:00. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку у Глазго. До речі, букмекери здивували прогнозом на матч "Селтік" — "Шахтар".
Турнірні розклади
Лише перемога збереже шотландцям шанси на продовження боротьби за Лігу Європи УЄФА. "Селтік" набрав лише одне очко у чотирьох турах. Якраз у матчі із "Шахтарем" — 1:1.
"Шахтар" займає поки що третє місце в групі з п’ятьма очками. Якщо "гірники" не програють у Глазго, то гарантують собі як мінімум путівку до Ліги Європи.
Попередні матчі
Це шоста зустріч команд. П’ять попередніх також відбулися на груповому етапі Ліги чемпіонів.
- 14.09.2022. "Шахтар" — "Селтік" — 1:1
- 28.11.2007. "Селтік" — "Шахтар" — 2:1
- 18.09.2007. "Шахтар" — "Селтік" — 2:0
- 02.11.2004. "Селтік" — "Шахтар" — 1:0
- 20.10.2004. "Шахтар" — "Селтік" — 3:0
Факти про команди
"Селтік" в 11-й раз грає на груповій стадії Ліги чемпіонів. Це рекордний показник для шотландських клубів, який "кельти" ділять із "Рейнджерс", який також бере участь у поточному розіграші, пише УЄФА.
Попереднього разу "Селтік" грав в основній стадії Ліги чемпіонів у сезоні 2017/18, коли здобув лише одну перемогу у групі В і посів третє місце. "Парі Сен-Жермен" та "Баварія" вийшли тоді у плей-офф, а "Андерлехт" поступився шотландцям за результатами особистих зустрічей і виявився четвертим.
Перемога 3:0 того року над "Андерлехтом" є для "Селтіка" однією з лише двох в останніх 24 матчах основної сітки Ліги чемпіонів (Н4 П18).
"Шахтар" вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів вшосте поспіль і 17-й раз загалом. Це лише на один раз менше, ніж київське "Динамо". В останніх 16 розіграшах Ліги чемпіонів клуб 14 разів діставався групового етапу.
Гостьова перемога над "Лейпцигом" на старті стала для "Шахтаря" лише другою в останніх 12 матчах на груповому етапі та першою після перемоги над "Реалом" (2:0) у п’ятому турі Ліги чемпіонів-2020/21. З останніх 29 зустрічей у Лізі чемпіонів "Шахтар" виграв лише п’ять (12 нічиїх, 12 поразок).
Національний чемпіонат
В останньому турі чемпіонату Шотландії "Селтік" з рахунком 4:3 обіграв "Хартс". І очолює турнірну таблицю Прем’єр-ліги.
"Шахтар" переніс свій матч проти "Минаю", щоб краще підготуватися до гри з "Селтіком". "Гірники" у чемпіонаті України йдуть на другому місці.