"Селтік" — "Шахтар": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Донеччани продовжують боротьбу за плей-офф Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар", який зі скандалом переносить свої матчі у чемпіонаті України заради єврокубкових поєдинків, свою наступну гру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проведе у гостях проти "Селтіка".

Матч 5-го туру групової стадії ЛЧ "Селтік" — "Шахтар" в Україні в прямому ефірі покаже Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора поєдинку.

"Селтік" втратив шанси на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, проте шотландський колектив все ще може поборотися за третє місце, яке дає можливість продовжити єврокубкову кампанію в Лізі Європи. Крім того, шотландці насамкінець спробують порадувати своїх уболівальників перемогою у грі ЛЧ. "Гірники", у свою чергу, у разі перемоги матимуть хороші шанси на вихід до 1/8 фіналу головного єврокубку.

Група F

Матч "Селтік" — "Шахтар" відбудеться у вівторок, 25 жовтня, у Глазго на стадіоні "Селтік Парк", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. Додамо, що у першому колі команди поділили очки (1:1).

В останньому матчі ЛЧ "Гірники" дали бій, мабуть, найкращій команді Європи — "Реалу" (1:1), "Селтік" поступився РБ Лейпцигу (0:2).