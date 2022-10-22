"Це його стадіон!": в Україні футболіст забив фантастичний гол з льоту (відео)

Першість України з футболу радує красивими голами

У суботу, 22 жовтня, відбувся перший матч 9-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2022/23 "Олександрія" — "Львів".

Зустріч відбулася у Києві на НСК "Олімпійський" та завершилася з рахунком 2:0 на користь номінальних господарів. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

"Олександрія" забила по голу у кожному з таймів. Під завісу першої половини гри півзахисник Владислав Калитвинцев оформив курйозний гол, роблячи подачу зі штрафного. А у другому таймі Андрій Цуріков красивим ударом з льоту вразив дальній кут воріт "гостей".

Цей м’яч знову показав бомбардирські вміння українського півзахисника. Коментатор після удару хавбека сказав в ефірі, що "Олімпійський" — це стадіон Андрія, нагадавши про гол-шедевр Цурікова у ворота "Миная".

Відео супергола Цурікова у ворота "Львова":

Відео голу Цурікова у ворота "Миная" на НСК "Олімпійський".

Відеоогляд матчу "Олександрія" — "Львів":

Повне відео матчу "Олександрія" — "Львів":

До слова, "Олександрія" виграла три матчі поспіль в УПЛ і піднялася на 3 місце (16 очок), "Львів" (5 очок) — 13-й.

Нагадаємо, матч "Шахтаря" у 9-му турі УПЛ був перенесений з дивної причини. З результатами та відеооглядами ігор 8-го туру УПЛ можна ознайомитись у нас на сайті.