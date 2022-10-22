"Это его стадион!": в Украине футболист забил фантастический гол с лету (видео)
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Первенство Украины по футболу радует красивыми голами
В субботу, 22 октября, состоялся первый матч 9-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2022/23 "Александрия" — "Львов".
Встреча состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
"Александрия" забила по голу в каждом из таймов. Под занавес первой половины игры полузащитник Владислав Калитвинцев оформил курьезный гол, делая подачу со штрафного. А во втором тайме Андрей Цуриков красивейшим ударом с лету поразил дальний угол ворот "гостей".
Этот мяч вновь показал бомбардирские навыки украинского полузащитника. Комментатор после удара хавбека сказал в эфире, что "Олимпийский" — это стадион Андрея, напомнив про гол-шедевр Цурикова в ворота "Миная".
Видео супергола Цурикова в ворота "Львова":
Видео гола Цурикова в ворота "Миная" на НСК "Олимпийский".
Видеообзор матча "Александрия" — "Львов":
Полное видео матча "Александрия" — "Львов":
К слову, "Александрия" выиграла три матча подряд в УПЛ и поднялась на 3-е место (16 очков), "Львов" (5 очков) — 13-й.
Напомним, матч "Шахтера" в 9-м туре УПЛ был перенесен по странной причине. С результатами и видеообзорами игр 8-го тура УПЛ можно ознакомиться у нас на сайте.