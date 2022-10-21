Чемпионат Украины по футболу, 9 тур: расписание и результаты матчей
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Один матч тура перенесен
В украинской Премьер-лиге команды прошли экватор первого круга и проведут матчи 9 тура. И снова не все поединки состоятся по расписанию. По просьбе "Шахтера" его матч с "Минаем" перенесли. Донецкий клуб хочет лучше подготовиться к Лиге чемпионов.
Расписание матчей 9 тура
Суббота, 22 октября
15:00. "Александрия" — "Львов"
Воскресенье, 23 октября
13:00. "Динамо" — "Ворскла"
13:00. "Верес" — "Заря"
13:00. "Металлист" — "Днепр-1"
15:00. "Рух" — "Металлист 1925"
Понедельник, 24 октября
13:00. "Кривбасс" — "Ингулец"
15:00. "Колос" — "Черноморец"
Турнирная таблица
Напомним, что матч чемпионата Украины между "Рухом" и "Днепром-1" завершился мощной дракой.