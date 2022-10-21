Чемпионат Украины по футболу, 9 тур: расписание и результаты матчей

Один матч тура перенесен

В украинской Премьер-лиге команды прошли экватор первого круга и проведут матчи 9 тура. И снова не все поединки состоятся по расписанию. По просьбе "Шахтера" его матч с "Минаем" перенесли. Донецкий клуб хочет лучше подготовиться к Лиге чемпионов.

Расписание матчей 9 тура

Суббота, 22 октября

15:00. "Александрия" — "Львов"

Воскресенье, 23 октября

13:00. "Динамо" — "Ворскла"

13:00. "Верес" — "Заря"

13:00. "Металлист" — "Днепр-1"

15:00. "Рух" — "Металлист 1925"

Понедельник, 24 октября

13:00. "Кривбасс" — "Ингулец"

15:00. "Колос" — "Черноморец"

Турнирная таблица

Напомним, что матч чемпионата Украины между "Рухом" и "Днепром-1" завершился мощной дракой.