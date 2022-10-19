Футболист снял трусы, чтобы спасти свою команду от гола

Гейссон Переа отвлек соперника во время штрафного удара

Забавный эпизод произошел в матче чемпионата Колумбии между командами "Индепендьенте Санта‑Фе" и "Хагуарес де Кордоба". Футболист оригинально спасал свою команду перед опасным ударом. Ранее игрок закурил на скамейке запасных.

Защитник "Санта‑Фе" Гейссон Переа снял трусы перед тем, как команда соперника исполнила штрафной. Об этом сообщает Goal.com.

В концовке матча игроки "Кордобы" заработали стандарт вблизи своих ворот. Переа, после того как стал в стенку, снял с себя шорты и показал половой орган сопернику, который собирался исполнить штрафной удар. Сработало, нападающий атакующей команды пробил очень неудачно.

Тем не менее, это не спасло "Индепендьенте Санта‑Фе" от поражения — 1:2.

Напомним о курьезном эпизоде, который произошел в Лиге Европы. Там вратарь и защитник "Монако" забили гол в свои ворота.