Такого вы еще не видели: нападающий "Динамо" был удален за неправильное исполнение пенальти (видео)
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Однозначно курьез года.
Неоднозначный эпизод случился в матче 19-го тура чемпионата Хорватии между загребским "Динамо" и "Истрой" из Пулы.
На 90-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Истры". К мячу подошел форвард загребцев Бруно Петкович и спокойно реализовал пенальти. Но рефери увидел нарушение правил в данном эпизоде. Форвард во время исполнения удара с 11 метров полностью остановился, что является причиной назначить свободный удар в другую сторону, а игроку выписать предупреждение.
Рефери поступил по букве закона и показал нарушителю желтую карточку. Что самое интересно, для него она стала второй, и Петкович вынужден был покинуть поле.
После удаления загребский клуб сумел развить свое преимущество и одержал победу со счетом 2:0.
После 19 туров "Динамо" находится на втором месте с 37 очками. Лидирует "Осиек", у которого на два балла больше. "Истра" же с 18 очками находится на восьмом месте.
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