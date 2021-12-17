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Такого ви ще не бачили: нападника "Динамо" було вилучено за неправильне виконання пенальті (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Бруно Петкович Новина оновлена 17 грудня 2021, 11:43
Бруно Петкович

Однозначно курйоз року.

Неоднозначний епізод стався у матчі 19-го туру чемпіонату Хорватії між загребським "Динамо" та "Істрою" з Пули.

На 90-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота "Істри". До м’яча підійшов форвард загребців Бруно Петкович та спокійно реалізував пенальті. Але рефері побачив порушення правил у цьому епізоді. Форвард під час виконання удару з 11 метрів повністю зупинився (а це заборонено), що стало причиною призначити вільний удар в інший бік, а гравцеві виписати попередження.

Рефері не став відступати від правил і показав порушнику жовту картку. Що найцікавіше, для нього вона стала другою, і Петкович змушений був залишити поле через вилучення.

Після вилучення загребський клуб зумів розвинути свою перевагу та здобув перемогу з рахунком 2:0.

Після 19 турів "Динамо" перебуває на другому місці з 37 очками. Лідирує "Осієк", у якого на два бали більше. "Істра" ж із 18 очками знаходиться на восьмому місці.

Як раніше повідомляв "Телеграф", гравці збірної Росії з хокею вийшли на офіційний матч проти Канади у формі із написом СРСР.

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