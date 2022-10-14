Вратарь и защитник забили гол в свои ворота: видео курьеза из Лиги Европы

Футболисты "Монако" потерпели разгромное поражение в Турции

В четвертом туре Лиги Европы "Трабзонспор" принимал "Монако". Ранее здесь "Динамо" уступило "Ренну".

Турецкая и французская команды ведут прямую борьбу за выход в плей-офф, поэтому цена ошибки возрастает кратно. И надо же, в такой ответственный момент вратарь и защитник "Монако" организовали автогол.

В самом конце первого тайма голкипер монегасков Александр Нюбель, выбивая мяч, попал в Малангу Сарра — и тот забил гол в собственные ворота.

Эта неудача так потрясла "Монако", что клуб уступил разгромно — 0:4.

Ситуация в группе следующая: "Ференцварош" — 9 очков, "Трабзонспор" — 6, "Монако" — 6, "Црвена Звезда" — 3.

Ранее "Телеграф" писал, как футболист австрийского "Рида" забил уникальный гол в собственные ворота.

Мы также рассказывали, что в Италии вратарь и защитник сотворили самый глупый автогол года.