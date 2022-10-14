Воротар та захисник забили гол у свої ворота: відео курйозу з Ліги Європи

Футболісти "Монако" зазнали розгромної поразки в Туреччині

У четвертому турі Ліги Європи "Трабзонспор" приймав "Монако". Раніше в цьому турнірі "Динамо" поступилося "Ренну".

Турецька та французька команди ведуть пряму боротьбу за вихід у плей-офф, тож ціна помилки зростає кратно. І треба ж, у такий відповідальний момент воротар та захисник "Монако" організували автогол.

Наприкінці першого тайму голкіпер монегасків Олександр Нюбель, вибиваючи м’яч, влучив у Малангу Сарра — і той забив гол у власні ворота.

Ця невдача так вразила "Монако", що клуб поступився розгромно — 0:4.

Ситуація у групі наступна: "Ференцварош" — 9 очок, "Трабзонспор" — 6, "Монако" — 6, "Црвена Звєзда" — 3.

Раніше "Телеграф" писав, як футболіст австрійського "Ріда" забив унікальний гол у власні ворота.

Ми також розповідали, що в Італії воротар та захисник створили найдурніший автогол року.