"Динамо" — "Ренн": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

У киян немає права на помилку

У четвер, 13 жовтня, у Кракові відбудеться матч четвертого туру групового етапу Ліги Європи. Київське "Динамо" приймає французький "Ренн". Початок зустрічі о 19.45. Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу.

Розклади у групі

Тиждень тому "Ренн" виграв удома з рахунком — 2:1. Французи забили переможний гол після безглуздої помилки Попова на останніх хвилинах зустрічі.

У "Ренна" сім очок, у "Динамо" — нуль. Французи однією ногою вже у плей-офф, а киянам потрібно ще поборотися за третє місце та путівку до Ліги конференцій.

Трохи цифр

"Динамо" виграло лише шість із 21 останнього поєдинку з французькими клубами в єврокубках (Н4 П11). У 10 домашніх матчах, що проходили в Києві, динамівці здобули чотири перемоги при трьох нічиїх і трьох поразках. В самому останньому поєдинку динамівцям противостояв як раз "Ренн", який був битий — 3:1, повідомляє УЄФА.

На груповому етапі Кубка УЄФА-2005/06 "Ренн" програв удома донецькому "Шахтарю" (0:1), який на той час очолював нинішній наставник "Динамо" Мірча Луческу. У третьому раунді Кубка Інтертото-2008 французький клуб із мінімальним рахунком поступився у гостях сімферопольській "Таврії", але виграв серію пенальті.

Як справи у чемпіонаті

В останньому турі французької Ліги 1 "Ренн" розгромив "Нант" — 3:0.

Після десяти матчів у "Ренна" 18 очок та шосте місце. Лідирує "ПСЖ" — 26.

"Динамо" також здобуло переконливу перемогу — 3:0, дісталося "Руху".

В УПЛ столичний клуб після п’яти матчів іде на восьмому місці — 9 очок, лідирує "Дніпро-1" — 15.

Де дивитись

Матч Ліги Європи між "Динамо" та "Ренном" транслюватиметься на території України на платформі Megogo.

Раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання загинув фанат київського "Динамо".