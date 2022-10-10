Футболіст у лікарні, його батько загинув: результат обстрілу Запоріжжя
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17-річного гравця "Металурга" Даніїла Кравчука поранено
Масований обстріл українських міст коштував життя багатьом мирним українцям. У Запоріжжі потрапив до лікарні футболіст, а його батько загинув.
Як повідомляє Футбол24, серед постраждалих від влучання ракети у житловий будинок виявилася родина гравця запорізького "Металурга" Даніїла Кравчука. 17-річний футболіст зараз перебуває у лікарні. Його батько загинув.
Цю інформацію повідомив Олег Локов – тренер Кравчука у "Металургу". Фахівець на своїй сторінці у Facebook звернувся за допомогою для сім’ї, яка в одну мить втратила батька та житло.
Раніше ми давали реакцію капітана "Динамо" Сергія Сидорчука на обстріл його двору у Запоріжжі.
Нагадаємо, що головний тренер "Руху" білорус Леонід Кучук назвав виродками росіян, які обстрілюють Україну.
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