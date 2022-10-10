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Футболіст у лікарні, його батько загинув: результат обстрілу Запоріжжя

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Знищені будинки у Запоріжжі Новина оновлена 10 жовтня 2022, 14:36
Знищені будинки у Запоріжжі

17-річного гравця "Металурга" Даніїла Кравчука поранено

Масований обстріл українських міст коштував життя багатьом мирним українцям. У Запоріжжі потрапив до лікарні футболіст, а його батько загинув.

Як повідомляє Футбол24, серед постраждалих від влучання ракети у житловий будинок виявилася родина гравця запорізького "Металурга" Даніїла Кравчука. 17-річний футболіст зараз перебуває у лікарні. Його батько загинув.

Цю інформацію повідомив Олег Локов – тренер Кравчука у "Металургу". Фахівець на своїй сторінці у Facebook звернувся за допомогою для сім’ї, яка в одну мить втратила батька та житло.

Раніше ми давали реакцію капітана "Динамо" Сергія Сидорчука на обстріл його двору у Запоріжжі.

Нагадаємо, що головний тренер "Руху" білорус Леонід Кучук назвав виродками росіян, які обстрілюють Україну.

Відреагувала на події у столиці і Катерина Усик. "Ніколи вам не пробачу те, що чують мої діти", — написала в соцмережах дружина чемпіона світу з боксу.

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#Запоріжжя #ФК Металург З #Футболіст