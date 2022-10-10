Через обстріл у Києві скасували футбол

Поєдинок "Олександрія" — "Металіст 1925" не відбудеться 10 жовтня

Поєдинок 6-го туру чемпіонату України з футболу між "Олександрією" та харківським "Металістом 1925" скасовано. Причина – масові обстріли території України.

Гра мала пройти 10 жовтня у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський", розпочати планували о 15:00. Проте за рішенням Київської обласної військової адміністрації матч "Олександрія" — "Металіст 1925" перенесли на невизначений термін, повідомляє сайт УПЛ.

Дивіться відео з місця вибуху у Києві:

Нагадаємо, що головний тренер "Руху" білорус Леонід Кучук назвав виродками росіян, які обстрілюють Україну.

Відреагувала на події у столиці та Катерина Усик. "Ніколи вам не пробачу те, що чують мої діти", — написала в соцмережах дружина чемпіона світу з боксу.