Чемпіонат України з футболу, 6 тур: результати та трансляції матчів
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Один матч у турі перенесено на прохання "Шахтаря"
В українській Прем’єр-лізі на вихідних буде зіграно матчі шостого туру. Але не всі, поєдинок "Львів" — "Шахтар" перенесли. Донецький клуб вирішив влаштувати собі канікули між матчами із "Реалом" у Лізі чемпіонів. До речі, у Мадриді "Реал" обіграв "Шахтар".
П’ятниця, 7 жовтня
15:00. "Верес" — "Металіст"
ТБ: Сетанта, YouTube
17:00. "Колос" — "Інгулець"
ТБ: Сетанта
Субота, 8 жовтня
13:00. "Ворскла" — "Чорноморець"
ТБ: Сетанта
Неділя, 9 жовтня
13:00. "Дніпро-1" — "Зоря"
ТБ: УНІАН
15:00. "Кривбас" — "Минай"
ТБ: Сетанта, YouTube
17:00. "Динамо" — "Рух"
ТБ: 2+2
Понеділок, 10 жовтня
15:00. "Олександрія" — "Металіст 1925"
ТБ: Сетанта