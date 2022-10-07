Чемпіонат України з футболу, 6 тур: результати та трансляції матчів

Один матч у турі перенесено на прохання "Шахтаря"

В українській Прем’єр-лізі на вихідних буде зіграно матчі шостого туру. Але не всі, поєдинок "Львів" — "Шахтар" перенесли. Донецький клуб вирішив влаштувати собі канікули між матчами із "Реалом" у Лізі чемпіонів. До речі, у Мадриді "Реал" обіграв "Шахтар".

П’ятниця, 7 жовтня

15:00. "Верес" — "Металіст"

ТБ: Сетанта, YouTube

17:00. "Колос" — "Інгулець"

ТБ: Сетанта

Субота, 8 жовтня

13:00. "Ворскла" — "Чорноморець"

ТБ: Сетанта

Неділя, 9 жовтня

13:00. "Дніпро-1" — "Зоря"

ТБ: УНІАН

15:00. "Кривбас" — "Минай"

ТБ: Сетанта, YouTube

17:00. "Динамо" — "Рух"

ТБ: 2+2

Понеділок, 10 жовтня

15:00. "Олександрія" — "Металіст 1925"

ТБ: Сетанта

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