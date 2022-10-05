Феноменальний гол українця не допоміг "Шахтарю" у матчі проти "Реала"

Донеччани дали бій чинному володареві кубка чемпіонів

У середу, 5 жовтня, донецький "Шахтар" у рамках 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 провів гостьовий поєдинок проти мадридського "Реала".

Зустріч, що відбулася у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", завершилася з рахунком 2:1 на користь мадридців. Цей результат дозволив "Реалу" відірватися від переслідувачів у квартеті F, "Шахтар" — другий.

Вже з перших хвилин "Реал" притиснув "Шахтар" до свого штрафного майданчика. А на 13-й хвилині після невдалих дій Тараса Степаненка в обороні м’яч підхопив Родріго. Бразилець миттєво скористався моментом та вразив ворота Анатолія Трубіна ударом з лінії штрафного майданчика. На 28-й хвилині Вінісіус Жуніор у чудовій командній атаці подвоїв перевагу господарів. Неймовірно, але донеччани зуміли забити, та ще як. На 39-й хвилині Олександр Зубков боковими ножицями замкнув навіс із лівого флангу у виконанні Богдана Михайличенка.

У другому таймі перевага "Королівського клубу" нікуди не поділася, а "Гірники" огризалися контратаками. У результаті у другій половині глядачі голів так і не побачили.

Турнірне становище команд у групі F

Реал - Шахтар - статистика матчу

Додамо, у складі "Реала" весь матч у рамці воріт відіграв українець Андрій Лунін, який заміняв травмованого бельгійця Тібо Куртуа.

Повний відеоогляд зустрічі (повне відео матчу доступне на megogo).

Відео голів:

Зазначимо, в іншому матчі 3-го туру групи F "Лейпциг" обіграв "Селтік" (3:1).

Нагадаємо, до гри з "Реалом" донеччани провели дві зустрічі на груповому етапі Ліги чемпіонів. У першому турі "Шахтар" сенсаційно розгромив німецький РБ Лейпциг (1:4), а в другому — не зміг обіграти шотландський "Селтік" (1:1). Додамо, у наступному поєдинку ЛЧ донецький клуб знову зіграє з "Реалом" (11.10.2022).