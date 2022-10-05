Феноменальный гол украинца не помог "Шахтеру" в матче против "Реала"

Дончане дали бой действующему обладателю кубка чемпионов

В среду, 5 октября, донецкий "Шахтер" в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 провел гостевой поединок против мадридского "Реала".

Встреча, которая состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев. Этот результат позволил "Реалу" оторваться от преследователей в квартете F, "Шахтер" — второй.

Уже с первых минут "Реал" прижал "Шахтер" к своей штрафной. А на 13-й минуте после неудачных действий Тараса Степаненко в обороне мяч подхватил Родриго. Бразилец мгновенно воспользовался моментом и поразил ворота Анатолия Трубина ударом с линии штрафной. На 28-й минуте Винисиус Жуниор в прекрасной командной атаке удвоил преимущество хозяев. Невероятно, но дончане сумели забить, да еще как. На 39-й минуте Александр Зубков боковыми ножницами замкнул навес с левого фланга в исполнении Богдана Михайличенко.

Во втором тайме преимущество "Королевского клуба" никуда не делось, а "Горняки" огрызались контратаками. В итоге во второй половине зрители голов так и не увидели.

Турнирное положение команд в группе F

Реал - Шахтер - статистика матча

Добавим, в составе "Реала" весь матч в рамке ворот отыграл украинец Андрей Лунин, который заменял травмированного бельгийца Тибо Куртуа.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее (полное видео матча доступно на megogo).

Отметим, в другом матче 3-го тура группы F "Лейпциг" обыграл "Селтик" (3:1).

Напомним, до игры с "Реалом" дончане провели две встречи на групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре "Шахтер" сенсационно разгромил немецкий РБ Лейпциг (1:4), а во втором — не сумел обыграть шотландский "Селтик" (1:1). Добавим, в следующем поединке ЛЧ донецкий клуб вновь сыграет с "Реалом" (11.10.2022).