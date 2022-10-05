Футболист "Шахтера" забил акробатический гол "Реалу": видео шедевра

Форвард забил гол-красавец "боковыми ножницами"

В среду, 5 октября, донецкий "Шахтер" проводит матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/21 против "Реала".

После первого тайма "Сливочные" ведут со счетом 2:1. Украинец Александр Зубков под занавес первой половины встречи сумел забить невероятный гол.

Мадридцы шокировали дончан в начале первого тайма двумя точными выстрелами в исполнении Родриго и Винисиуса Жуниора. "Шахтер" ответил точным ударом вингера сборной Украины Александра Зубкова.

На 39-й минуте Михаил Мудрик запустил Богдана Михайличенко по левому флангу, а крайний защитник сделал навес в штрафную, где Зубков "боковыми ножницами" поразил нижний угол ворот Андрея Лунина. К слову, украинский вратарь впервые вышел в основе "Сливочных" в матче Лиги чемпионов. Примечательно, что Зубков стал первым украинцем в составе "Шахтера", который сумел поразить ворота "Реала".

Видео гола Александра Зубкова в ворота "Реала":

Добавим, в группе F, где выступают "Шахтер" и "Реал", был сыгран матч 3-го тура между "Лейпцигом" и "Селтиком". Немецкий коллектив добыл уверенную победу со счетом 3:1. С результатами и видеообзорами матчей Лиги чемпионов за 4 октября можно ознакомиться у нас на сайте.