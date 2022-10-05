Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 5 октября
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Для нас главный матч дня пройдет в Мадриде
В среду, 5 октября, продолжится третий тур группового этапа Лиги чемпионов. В нем "Шахтер" сыграет с "Реалом". Смотрите онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Шахтер" на нашем сайте.
К вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры матчей, которые пройдут 5 октября. Все данные будут обновляться по мере завершения поединков.
ГРУППА E
19:45. "Зальцбург" — "Динамо" Зг
22:00. "Челси" — "Милан"
ГРУППА F
19:45. "Лейпциг" — "Селтик"
22:00. "Реал" — "Шахтер"
ГРУППА G
22:00. "Севилья" — "Боруссия" Д
22:00. "Манчестер Сити" — "Копенгаген"
ГРУППА Н
22:00. "Бенфика" — "ПСЖ"
22:00. "Ювентус" — "Маккаби" Х
Напомним, что в матче против "Шахтера" имеет все шансы сыграеть украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин.
Ранее директор "Шахтера" Дарио Срна признался, что его команда не боится "Реал", ведь у дончан есть характер и мужество.