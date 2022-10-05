Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 5 октября

Для нас главный матч дня пройдет в Мадриде

В среду, 5 октября, продолжится третий тур группового этапа Лиги чемпионов. В нем "Шахтер" сыграет с "Реалом". Смотрите онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Шахтер" на нашем сайте.

К вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры матчей, которые пройдут 5 октября. Все данные будут обновляться по мере завершения поединков.

ГРУППА E

19:45. "Зальцбург" — "Динамо" Зг

22:00. "Челси" — "Милан"

ГРУППА F

19:45. "Лейпциг" — "Селтик"

22:00. "Реал" — "Шахтер"

ГРУППА G

22:00. "Севилья" — "Боруссия" Д

22:00. "Манчестер Сити" — "Копенгаген"

ГРУППА Н

22:00. "Бенфика" — "ПСЖ"

22:00. "Ювентус" — "Маккаби" Х

Напомним, что в матче против "Шахтера" имеет все шансы сыграеть украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин.

Ранее директор "Шахтера" Дарио Срна признался, что его команда не боится "Реал", ведь у дончан есть характер и мужество.