Жеребьевка Евро-2024: с кем точно не сыграет Украина — полные расклады

Все об отборочном турнире чемпионата Европы по футболу

Последний официальный матч в этом году сборная Украины не смогла выиграть и усложнила себе шансы в квалификации Евро-2024. Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы состоится уже в ближайшее воскресенье. Мы расскажем все подробности этой процедуры.

Кто участвует

Церемония пройдет 9 октября в центре "Фестхалле" во Франкфурте-на-Майне. И начнется в 13:00 по киевскому времени.

В жеребьевке примут участие 53 национальные ассоциации.

Хозяйка Евро-2024 Германия получила прямую путевку в финальную стадию.

Из-за войны в Украине УЕФА отстранил сборную россии от участия в турнире.

Все сборные были посеяны согласно рейтингу Лиги наций. Во время жеребьевки они будут разбиты на 10 групп: в семи группах будет по пять команд, в трех — по шесть.

Кто с кем не сыграет

Четыре сборные (Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия), которые пробились в финальную стадию Лиги наций, сыграют в группах из пяти команд.

По разным группам будут разводиться: Армения/Азербайджан, Беларусь/Украина, Гибралтар/Испания, Косово/Босния и Косово/Сербия.

В одной группе не может быть больше двух команд, на чьей территории суровые зимы. Это — Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Фарерские острова, Финляндия и Эстония.

Кто в какой корзине?

Сборная Украины в третьей корзине, а значит в нашу группу может попасть дуэт грандов: в виде чемпионов Европы — итальянцев и чемпионов мира — французов. Хотя может быть и более спокойный вариант — Польша и Босния.

Первая корзина: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия, Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.

Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия, Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша. Вторая корзина: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.

Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия. Третья корзина: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения.

Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения. Четвертая корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.

Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония. Пятая корзина: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта.

Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта. Шестая корзина: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Когда пройдет квалификация?

Отборочные матчи состоятся в следующем году. Уже есть календарь по турам.

23-25.03.2023. Тур 1

26-28.03.2023. Тур 2

16-17.06.2023. Тур 3

19-20.06.2023. Тур 4

07-09.09.2023. Тур 5

10-12.09.2023. Тур 6

12-14.10.2023. Тур 7

15-17.10.2023. Тур 8

16-18.11.2023. Тур 9

19-21.11.2023. Тур 10

Кто пройдет на Евро?

Победители и обладатели вторых мест в группах поедут на чемпионат Европы.

Обладатели трех последних путевок определятся в стыковых матчах среди 12 лучших команд Лиги наций. Плей-офф пройдет по такой схеме: полуфинал (21.03.2024) и финал (26.03.2024).

Чемпионат Европы по футболу состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года.