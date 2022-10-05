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Жеребьевка Евро-2024: с кем точно не сыграет Украина — полные расклады

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Жеребьевка Евро-2024: с кем точно не сыграет Украина — полные расклады Новость обновлена 05 октября 2022, 08:44

Все об отборочном турнире чемпионата Европы по футболу

Последний официальный матч в этом году сборная Украины не смогла выиграть и усложнила себе шансы в квалификации Евро-2024. Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы состоится уже в ближайшее воскресенье. Мы расскажем все подробности этой процедуры.

Кто участвует

Церемония пройдет 9 октября в центре "Фестхалле" во Франкфурте-на-Майне. И начнется в 13:00 по киевскому времени.

В жеребьевке примут участие 53 национальные ассоциации.

Хозяйка Евро-2024 Германия получила прямую путевку в финальную стадию.

Из-за войны в Украине УЕФА отстранил сборную россии от участия в турнире.

Все сборные были посеяны согласно рейтингу Лиги наций. Во время жеребьевки они будут разбиты на 10 групп: в семи группах будет по пять команд, в трех — по шесть.

Кто с кем не сыграет

Четыре сборные (Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия), которые пробились в финальную стадию Лиги наций, сыграют в группах из пяти команд.

По разным группам будут разводиться: Армения/Азербайджан, Беларусь/Украина, Гибралтар/Испания, Косово/Босния и Косово/Сербия.

В одной группе не может быть больше двух команд, на чьей территории суровые зимы. Это — Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Фарерские острова, Финляндия и Эстония.

Кто в какой корзине?

Сборная Украины в третьей корзине, а значит в нашу группу может попасть дуэт грандов: в виде чемпионов Европы — итальянцев и чемпионов мира — французов. Хотя может быть и более спокойный вариант — Польша и Босния.

  • Первая корзина: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия, Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.
  • Вторая корзина: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.
  • Третья корзина: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения.
  • Четвертая корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.
  • Пятая корзина: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта.
  • Шестая корзина: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Когда пройдет квалификация?

Отборочные матчи состоятся в следующем году. Уже есть календарь по турам.

  • 23-25.03.2023. Тур 1
  • 26-28.03.2023. Тур 2
  • 16-17.06.2023. Тур 3
  • 19-20.06.2023. Тур 4
  • 07-09.09.2023. Тур 5
  • 10-12.09.2023. Тур 6
  • 12-14.10.2023. Тур 7
  • 15-17.10.2023. Тур 8
  • 16-18.11.2023. Тур 9
  • 19-21.11.2023. Тур 10

Кто пройдет на Евро?

Победители и обладатели вторых мест в группах поедут на чемпионат Европы.

Обладатели трех последних путевок определятся в стыковых матчах среди 12 лучших команд Лиги наций. Плей-офф пройдет по такой схеме: полуфинал (21.03.2024) и финал (26.03.2024).

Чемпионат Европы по футболу состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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#Футбол #Сборная Украины #Евро-2024