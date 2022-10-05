Жеребьевка Евро-2024: с кем точно не сыграет Украина — полные расклады
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Все об отборочном турнире чемпионата Европы по футболу
Последний официальный матч в этом году сборная Украины не смогла выиграть и усложнила себе шансы в квалификации Евро-2024. Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы состоится уже в ближайшее воскресенье. Мы расскажем все подробности этой процедуры.
Кто участвует
Церемония пройдет 9 октября в центре "Фестхалле" во Франкфурте-на-Майне. И начнется в 13:00 по киевскому времени.
В жеребьевке примут участие 53 национальные ассоциации.
Хозяйка Евро-2024 Германия получила прямую путевку в финальную стадию.
Из-за войны в Украине УЕФА отстранил сборную россии от участия в турнире.
Все сборные были посеяны согласно рейтингу Лиги наций. Во время жеребьевки они будут разбиты на 10 групп: в семи группах будет по пять команд, в трех — по шесть.
Кто с кем не сыграет
Четыре сборные (Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия), которые пробились в финальную стадию Лиги наций, сыграют в группах из пяти команд.
По разным группам будут разводиться: Армения/Азербайджан, Беларусь/Украина, Гибралтар/Испания, Косово/Босния и Косово/Сербия.
В одной группе не может быть больше двух команд, на чьей территории суровые зимы. Это — Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Фарерские острова, Финляндия и Эстония.
Кто в какой корзине?
Сборная Украины в третьей корзине, а значит в нашу группу может попасть дуэт грандов: в виде чемпионов Европы — итальянцев и чемпионов мира — французов. Хотя может быть и более спокойный вариант — Польша и Босния.
- Первая корзина: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия, Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.
- Вторая корзина: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.
- Третья корзина: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения.
- Четвертая корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.
- Пятая корзина: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта.
- Шестая корзина: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.
Когда пройдет квалификация?
Отборочные матчи состоятся в следующем году. Уже есть календарь по турам.
- 23-25.03.2023. Тур 1
- 26-28.03.2023. Тур 2
- 16-17.06.2023. Тур 3
- 19-20.06.2023. Тур 4
- 07-09.09.2023. Тур 5
- 10-12.09.2023. Тур 6
- 12-14.10.2023. Тур 7
- 15-17.10.2023. Тур 8
- 16-18.11.2023. Тур 9
- 19-21.11.2023. Тур 10
Кто пройдет на Евро?
Победители и обладатели вторых мест в группах поедут на чемпионат Европы.
Обладатели трех последних путевок определятся в стыковых матчах среди 12 лучших команд Лиги наций. Плей-офф пройдет по такой схеме: полуфинал (21.03.2024) и финал (26.03.2024).
Чемпионат Европы по футболу состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года.