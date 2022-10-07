Евро-2024: онлайн-трансляция жеребьевки

Украина узнает соперников по квалификации чемпионата Европы

9 октября в центре "Фестхалле" во Франкфурте-на-Майне состоится жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы. Начнется она в 13:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию.

Накануне жеребьевки все сборные были посеяны согласно рейтингу Лиги наций. Они будут разбиты на 10 групп: в семи группах будет по пять команд, в трех — по шесть.

После ничьи с Шотландией в Лиге наций Украина попала в третью корзину. россию исключили из отборочного цикла, беларусь будет играть, но ее разведут с Украиной по разным группам.

Состав корзин

Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия, Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша. Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия. Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения. Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония. Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта. Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Отборочный турнир пройдет с марта по ноябрь 2023 года. Две лучшие команды группы выходят на чемпионат Европы.