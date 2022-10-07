Євро-2024: онлайн-трансляція жеребкування
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Україна дізнається суперників по кваліфікації чемпіонату Європи
9 жовтня у центрі "Фестхалле" у Франкфурті-на-Майні відбудеться жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи. Розпочнеться воно о 13:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію.
Напередодні жеребкування всі збірні були посіяні згідно з рейтингом Ліги націй. Вони будуть розбиті на 10 груп: у семи групах буде по п’ять команд, у трьох по шість.
Після нічиї з Шотландією в Лізі націй Україна потрапила до третього кошика. Росію виключили з відбірного циклу, Білорусь гратиме, але її розведуть з Україною за різними групами.
Склад кошиків
- Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія, Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща.
- Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія.
- Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія.
- Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія.
- Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта.
- Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.
Відбірковий турнір відбудеться з березня по листопад 2023 року. Дві найкращі команди групи виходять на чемпіонат Європи.