Євро-2024: онлайн-трансляція жеребкування

Україна дізнається суперників по кваліфікації чемпіонату Європи

9 жовтня у центрі "Фестхалле" у Франкфурті-на-Майні відбудеться жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи. Розпочнеться воно о 13:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію.

Напередодні жеребкування всі збірні були посіяні згідно з рейтингом Ліги націй. Вони будуть розбиті на 10 груп: у семи групах буде по п’ять команд, у трьох по шість.

Після нічиї з Шотландією в Лізі націй Україна потрапила до третього кошика. Росію виключили з відбірного циклу, Білорусь гратиме, але її розведуть з Україною за різними групами.

Склад кошиків

Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія, Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща. Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія. Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія. Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія. Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта. Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Відбірковий турнір відбудеться з березня по листопад 2023 року. Дві найкращі команди групи виходять на чемпіонат Європи.