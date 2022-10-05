Жеребкування Євро-2024: з ким точно не зіграє Україна — повні розклади
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Все про відбірковий турнір чемпіонату Європи з футболу
Останній офіційний матч цього року збірна України не змогла виграти та ускладнила собі шанси у кваліфікації Євро-2024. Жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи відбудеться вже найближчої неділі. Ми розповімо про всі подробиці цієї процедури.
Хто бере участь
Церемонія відбудеться 9 жовтня у центрі "Фестхалле" у Франкфурті-на-Майні. І розпочнеться о 13:00 за київським часом.
У жеребкуванні візьмуть участь 53 національні асоціації.
Господар Євро-2024 Німеччина здобула пряму путівку до фінальної стадії.
Через війну в Україні УЄФА усунув збірну росії від участі у турнірі.
Усі збірні були посіяні згідно з рейтингом Ліги націй. Під час жеребкування їх буде розбито на 10 груп: у семи групах буде по п’ять команд, у трьох — по шість.
Хто з ким не зіграє
Чотири збірні (Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія), які пробилися до фінальної стадії Ліги націй, зіграють у групах із п’яти команд.
За різними групами розводитимуться: Вірменія/Азербайджан, Білорусь/Україна, Гібралтар/Іспанія, Косово/Боснія та Косово/Сербія.
В одній групі не може бути більше двох команд, на чиїй території суворі зими. Це Білорусь, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фарерські острови, Фінляндія та Естонія.
Хто в якому кошику?
Збірна України у третьому кошику, а отже, до нашої групи може потрапити дует грандів: у вигляді чемпіонів Європи — італійців та чемпіонів світу — французів. Хоча може бути і спокійніший варіант — Польща та Боснія.
- Перший кошик: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія, Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща.
- Другий кошик: Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія.
- Третій кошик: Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія.
- Четвертий кошик: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія.
- П’ятий кошик: Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта.
- Шостий кошик: Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.
Коли пройде кваліфікація?
Відбіркові матчі відбудуться наступного року. Вже є календар турів.
- 23-25.03.2023. Тур 1
- 26-28.03.2023. Тур 2
- 16-17.06.2023. Тур 3
- 19-20.06.2023. Тур 4
- 07-09.09.2023. Тур 5
- 10-12.09.2023. Тур 6
- 12-14.10.2023. Тур 7
- 15-17.10.2023. Тур 8
- 16-18.11.2023. Тур 9
- 19-21.11.2023. Тур 10
Хто пройде на Євро?
Переможці та володарі других місць у групах поїдуть на чемпіонат Європи.
Володарі трьох останніх путівок визначаться у стикових матчах серед 12 найкращих команд Ліги націй. Плей-офф пройде за такою схемою: півфінал (21.03.2024) та фінал (26.03.2024).
Чемпіонат Європи з футболу відбудеться з 14 червня до 14 липня 2024 року.