Жеребкування Євро-2024: з ким точно не зіграє Україна — повні розклади

Все про відбірковий турнір чемпіонату Європи з футболу

Останній офіційний матч цього року збірна України не змогла виграти та ускладнила собі шанси у кваліфікації Євро-2024. Жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи відбудеться вже найближчої неділі. Ми розповімо про всі подробиці цієї процедури.

Хто бере участь

Церемонія відбудеться 9 жовтня у центрі "Фестхалле" у Франкфурті-на-Майні. І розпочнеться о 13:00 за київським часом.

У жеребкуванні візьмуть участь 53 національні асоціації.

Господар Євро-2024 Німеччина здобула пряму путівку до фінальної стадії.

Через війну в Україні УЄФА усунув збірну росії від участі у турнірі.

Усі збірні були посіяні згідно з рейтингом Ліги націй. Під час жеребкування їх буде розбито на 10 груп: у семи групах буде по п’ять команд, у трьох — по шість.

Хто з ким не зіграє

Чотири збірні (Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія), які пробилися до фінальної стадії Ліги націй, зіграють у групах із п’яти команд.

За різними групами розводитимуться: Вірменія/Азербайджан, Білорусь/Україна, Гібралтар/Іспанія, Косово/Боснія та Косово/Сербія.

В одній групі не може бути більше двох команд, на чиїй території суворі зими. Це Білорусь, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фарерські острови, Фінляндія та Естонія.

Хто в якому кошику?

Збірна України у третьому кошику, а отже, до нашої групи може потрапити дует грандів: у вигляді чемпіонів Європи — італійців та чемпіонів світу — французів. Хоча може бути і спокійніший варіант — Польща та Боснія.

Перший кошик: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія, Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща.

Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія, Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща. Другий кошик: Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія.

Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія. Третій кошик: Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія.

Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія. Четвертий кошик: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія.

Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія. П’ятий кошик: Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта.

Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта. Шостий кошик: Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Коли пройде кваліфікація?

Відбіркові матчі відбудуться наступного року. Вже є календар турів.

23-25.03.2023. Тур 1

26-28.03.2023. Тур 2

16-17.06.2023. Тур 3

19-20.06.2023. Тур 4

07-09.09.2023. Тур 5

10-12.09.2023. Тур 6

12-14.10.2023. Тур 7

15-17.10.2023. Тур 8

16-18.11.2023. Тур 9

19-21.11.2023. Тур 10

Хто пройде на Євро?

Переможці та володарі других місць у групах поїдуть на чемпіонат Європи.

Володарі трьох останніх путівок визначаться у стикових матчах серед 12 найкращих команд Ліги націй. Плей-офф пройде за такою схемою: півфінал (21.03.2024) та фінал (26.03.2024).

Чемпіонат Європи з футболу відбудеться з 14 червня до 14 липня 2024 року.