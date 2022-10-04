Польща не пустила на матч єврокубків російського футболіста – що сказали в УЄФА

Магомед-Шапі Сулейманов виступає за ізраїльський "Хапоель"

Матч третього туру групового етапу Ліги конференцій "Лех" — "Хапоель" (Беєр-Шева) відбудеться 6 жовтня у Познані. На гру ізраїльський клуб прилетів без свого гравця Магомеда-Шапі Сулейманова. Його не пустили до Польщі.

ОНЛАЙН МАТЧУ "РЕАЛ" — "ШАХТАР"

Після повномасштабного нападу Росії на Україну поляки повністю підтримують нашу країну і не пускають на свою територію громадян рфї. Тому росіянину Сулейманову не дали візу, повідомляє Transfery Piłkarskie.

"Усі вимоги до поїздок, включаючи заяви на візу, підпадають під відповідальність команд, що беруть участь. Відповідні органи є єдиними особами, які приймають рішення щодо цього, і відповідальність за контакт з ними лежить на команді-учасниці", — відгородилися від цієї ситуації в УЄФА.

Нагадаємо, що єврокубковий тиждень стартує сьогодні матчами Ліги чемпіонів. Дивіться розклад, результати та відео голів на нашому сайті.