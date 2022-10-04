Футболіст врізався головою об стіну і знепритомнів: моторошне відео з Німеччини

Денис Єпель послизнувся на мокрому покритті і сильно вдарився.

Неприємний епізод стався у поєдинку північно-східної регіональної ліги чемпіонату Німеччини. Під час матчу "Хемнітцер" — "Хемі Лейпциг" нападник Денис Єпель знепритомнів.

У першому таймі форвард гостей біг за м’ячем, послизнувся на мокрому покритті за межами поля та врізався у бетонну стіну. Удар прийшовся в голову і Епель упав непритомний.

Спочатку футболіст лежав нерухомо, потім йому надали допомогу лікарі та відвезли до лікарні. За добу Дениса Єпеля виписали.

Нагадаємо, що цього тижня відбудуться матчі групового етапу Ліги чемпіонів. 5 жовтня дивіться на нашому сайті онлайн-трансляцію поєдинку "Реал" — "Шахтар".

До речі, з’явилася інформація, що Україна може прийняти матчі чемпіонату світу з футболу 2030 року. Подати спільну заявку нашу країну запросили Іспанія та Португалія. Рішення можуть ухвалити вже дуже скоро.