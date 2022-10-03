"Реал" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Переможець зустрічі очолить групу F

У середу, 5 жовтня, у Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" відбудеться матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Реал" приймає "Шахтар". Стартовий свисток пролунає о 22:00. Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку.

Розклади у групі

Третій рік поспіль "Реал" та "Шахтар" грають в одній групі Лізі чемпіонів. До цього матчу вони підійшли із такими показниками.

"Реал" має дві перемоги — 3:0 над "Селтіком" та 2:0 над "Лейпцигом".

У "Шахтаря" розгром над "Лейпцигом" (4:1) та нічия з "Селтіком" (1:1).

Переможець цього протистояння очолить групу. Якщо буде нічия, то першим залишиться "Реал".

Попередні зустрічі

За часи єврокубків команди зустрічалися шість разів. Найуспішнішим для "гірників" був сезон ЛЧ-2020/2021. Тоді "Шахтар" виграв два матчі. Особливо епічним був поєдинок у Мадриді.

Результати всіх поєдинків:

03.11.2021. "Реал" — "Шахтар" — 2:1

"Реал" — "Шахтар" — 19.10.2021. "Шахтар" — "Реал" — 0:5

"Шахтар" — "Реал" — 01.12.2020. "Шахтар" — "Реал" — 2:0

"Шахтар" — "Реал" — 21.10.2020. "Реал" — "Шахтар" — 2:3

"Реал" — "Шахтар" — 25.11.2015. "Шахтар" — "Реал" — 3:4

"Шахтар" — "Реал" — 15.09.2015. "Реал" — "Шахтар" — 4:0

Факти про команди

"Реал" виступає на груповому етапі Ліги чемпіонів у 27-й раз. Це рекорд, який мадридці ділять із "Барселоною", повідомляє УЄФА. При цьому "Королівський клуб" виступає у групі 26-й раз поспіль, і за цим показником він одноосібний лідер. "Реал" раніше завжди виходив у плей-офф.

Минулого сезону "Реал" виграв свій 14-й трофей, здолавши у фіналі "Ліверпуль". Єдиний гол на "Стад-де-Франс" у другому таймі забив Вінісіус Жуніор.

Карло Анчелотті став у підсумку першим тренером, який чотири рази завоював Кубок чемпіонів, обійшовши Боба Пейслі та Зінедіна Зідана. Крім того, італієць — єдиний, хто п’ять разів виводив свої команди до фіналу турніру.

"Шахтар" вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів вшосте поспіль і 17-й раз загалом. Це лише на один раз менше, ніж київське "Динамо". В останніх 16 розіграшах Ліги чемпіонів клуб 14 разів діставався групового етапу.

У плей-офф "гірники" грали лише чотири рази і жодного разу за останні чотири сезони.

Як справи у чемпіонаті

"Реал" уперше в сезоні втратив очки у чемпіонаті Іспанії — 1:1 з "Осасуною". У цьому поєдинку перший матч у сезоні провів український голкіпер мадридців Андрій Лунін.

"Шахтар" очолює українську Прем’єр-лігу В останньому турі донецький клуб розгромив "Металіст" — 6:1.

Хто фаворит

На думку фахівців, "гірники" практично не мають шансів ні на перемогу, ні навіть на нічию з "Реалом". Успіх донеччан оцінюється коефіцієнтом 14,00 (7%), а нічийний результат — 7,60 (13%). На тріумф Реала можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,18 (85%). Додамо, що букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 2:0 на користь іспанців (коефіцієнт 7,40).

Парі-Матч: перемога "Реала" — 1,18, нічия — 7,60, перемога "Шахтаря" — 14,00.

Де дивитись

У прямому ефірі в Україні матч Ліги чемпіонів "Реал" — "Шахтар" покаже Megogo.