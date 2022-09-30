Букмекери оцінили шанси "Шахтаря" у грі Ліги чемпіонів проти "Реала"

Донеччани зіграють із чинними переможцями турніру

Донецький "Шахтар", попри вдалий старт у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2022/23, є безнадійним аутсайдером у гостьовій зустрічі проти мадридського "Реала".

Про це повідомляє pm.ua. Букмекери вважають "Реал" — фаворитами у грі.

На думку фахівців, "Гірники" практично не мають шансів ні на перемогу, ні навіть на нічию з "Реалом". Успіх донеччан оцінюється коефіцієнтом 14,00 (7%), а нічийний результат — 7,60 (13%). На тріумф "Реала" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,18 (85%). Додамо, що букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 2:0 на користь іспанців (коефіцієнт 7,40).

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Реал" — "Шахтар" (дані за 30 вересня):

Парі-Матч: (перемога "Реала" 1,18 — нічия 7,60 — перемога "Шахтаря" 14,00)

Матч "Реал" — "Шахтар" відбудеться у середу 5 жовтня у Мадриді на легендарному стадіоні "Сантьяго Бернабеу". В Україні цей поєдинок можна буде переглянути на ОТТ-сервісі megogo.

Нагадаємо, у 1-му турі групового раунду ЛЧ "Шахтар" несподівано розгромив у гостях РБ Лейпциг (1:4).