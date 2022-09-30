Букмекеры оценили шансы "Шахтера" в игре Лиги чемпионов против "Реала"

Дончане сыграют с действующими победителями турнира

Донецкий "Шахтер", несмотря на удачный старт в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23, является безнадежным аутсайдером в гостевой встрече против мадридского "Реала".

Об этом сообщает pm.ua. Букмекеры считают "Реал" — фаворитами в игре.

По мнению специалистов, у "Горняков" практически нет шансов ни на победу, ни даже на ничью с "Реалом". Успех дончан оценивается коэффициентом 14,00 (7%), а ничейный исход — в 7,60 (13%). На триумф "Реала" можно сделать ставку с коэффициентом 1,18 (85%). Добавим, что букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 2:0 в пользу испанцев (коэффициент 7,40).

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Реал" — "Шахтер" (данные за 30 сентября):

Пари-Матч: (победа "Реала" 1,18 — ничья 7,60 — победа "Шахтера" 14,00)

Матч "Реал" — "Шахтер" состоится в среду 5 октября в Мадриде на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу". В Украине этот поединок можно будет посмотреть на ОТТ-сервисе megogo.

Напомним, в 1-м туре группового раунда ЛЧ "Шахтер" неожиданно разгромил в гостях РБ Лейпциг (1:4).