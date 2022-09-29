Друг путина побоялся покупать российского футболиста

Итальянский клуб отказался от трансфера Андрея Мостового

Итальянский футбольный клуб "Монца" решил не покупать полузащитника петербургского "Зенита" Андрея Мостового. "Монца" в этом году вышла в Серию А и нуждается в усилении.

Ранее очень активно обсуждалась тема перехода Мостового в "Монцу", учитывая международные спортивные санкции и дружбу владельца клуба с путиным.

Монца принадлежит одиозному итальянскому политику Сильво Берлускони. Тому самому, который еще весной призывал Евросоюз заставить Украину выполнить все требования России для прекращения полномасштабной войны.

Ранее Берлускони ездил на встречу с путиным в Крым, где глава Кремля предлагал ему российское гражданство и должность министра экономики в правительстве РФ.

Однако директор "Монцы" Филиппо Антонелли заявил, что клуб не заинтересован в трансфере Мостового.

Напомним, что Берлускони является кумом Андрея Шевченко. Бывший премьер-министр Италии крестил старшего сына тогда еще форварда "Милана".