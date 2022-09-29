Ломаченко повесил флаг Украины, однако сердца украинцев он не вернул (видео)

Боксер в тренировочном лагере повесил флаг Украины и стяг родного Белгород-Днестровского

Украинский боксер-легковес Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) продолжает вести подготовку к бою с американцем Джемейном Ортисом (16-0-1, 8 КО). В тренировочном лагере в США Loma дерется под украинским флагом. Тем не менее каратист Станислав Горуна не верит в патриотизм Василия.

Соответсвующий комментарий Горуна оставил в Instagram Xsport. Каратист допустил, что флаг Украины был вывешен по указке пиарщика боксера.

"А может, его пиарщик вывесил? Вася, скорее всего, повесил бы Белгород-Днестровский флаг. И икону рядом", — написал Горуна.

Горуна не верит в патриотизм Ломаченко

На официальной страничке боксера в Instagram под постом с тренировкой можно увидеть немало гневных комментариев пользователей.

В сети критикую Ломаченко

Напомним, уже в субботу, 29 октября, в Нью-Йорке (США) состоится возвращение Ломаченко на ринг. Бой Василия с Джемейном Ортисом покажут в Украине. К слову, украинец является безоговорочным фаворитом поединка.

Добавим, что в предыдущем поединке Ломаченко деклассировал экс-чемпиона мира Ричарда Комми из Ганы. Тогда Василий вышел на ринг не с флагом Украины, а со стягом Белгород-Днестровского. Это вызвало шквал критики в адрес боксера. Перед боем с Ортисом Loma заявил, что он с гордостью подымает национальный флаг.