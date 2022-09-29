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Ломаченко повісив прапор України, проте серця українців він не повернув (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Василь Ломаченко Новина оновлена 29 вересня 2022, 17:06
Василь Ломаченко

Боксер у тренувальному таборі повісив прапор України та стяг рідного Білгород-Дністровського

Український боксер-легковаговик Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) продовжує вести підготовку до бою з американцем Джемейном Ортісом (16-0-1, 8 КО). У тренувальному таборі у США Loma б’ється під українським прапором. Проте каратист Станіслав Горуна не вірить у патріотизм Василя.

Відповідний коментар Горуна залишив у Instagram Xsport. Каратист припустив, що прапор України було вивішено за вказівкою піарника боксера.

"А може, його піарник вивісив? Вася, швидше за все, повісив би Білгород-Дністровський прапор. І ікону поряд ", — написав Горуна.

Горуна не вірить у патріотизм Ломаченка
Горуна не вірить у патріотизм Ломаченка

На офіційній сторінці боксера в Instagram під постом із тренуванням можна побачити чимало гнівних коментарів користувачів.

У мережі критикую Ломаченка
У мережі критикую Ломаченка

Нагадаємо, вже у суботу, 29 жовтня, у Нью-Йорку (США) відбудеться повернення Ломаченка на ринг. Бій Василя з Джемейном Ортісом покажуть в Україні. До речі, українець є беззаперечним фаворитом поєдинку.

Додамо, що у попередньому поєдинку Ломаченко декласував ексчемпіона світу Річарда Коммі з Гани. Тоді Василь вийшов на ринг не з прапором України, а зі стягом Білгород-Дністровського. Це викликало шквал критики на адресу боксера. Перед боєм з Ортісом Loma заявив, що він з гордістю підіймає національний прапор.

Теги:
#Бокс #Карате #Василь Ломаченко #Станіслав Горуна