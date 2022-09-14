Ломаченко — Ортіс: де і коли дивитись бокс

Поєдинок заплановано на кінець жовтня

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) проведе бій проти непереможного американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).

У прямому ефірі в Україні цей поєдинок, ймовірно, покаже megogo. ОТТ-сервіс вже тривалий час займається трансляціями бою дворазового олімпійського чемпіона. Крім того, megogo регулярно показує бої промотурської компанії Top Rank, бійцем якої є Ломаченко. Ближче до початку шоу стане відомий розклад боїв.

ЛОМАЧЕНКО — ОРТІС: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ

Поєдинок небитого 26-річного Джемейна з 34-річним Василем відбудеться у Нью-Йорку 29 жовтня і пройде на легендарній арені Hulu Theater у Madison Square Garden. Бійці битимуться у рамках легкої ваги (до 61,235 кг), а сам бій буде не титульним. Очікується, що у разі успіху Ломаченко отримає чемпіонський бій з американцем Девіном Хейні, який нещодавно зібрав усі основні пояси у легкій вазі.

Нагадаємо, у своєму минулому поєдинку, який відбувся у грудні 2021 року, Loma без проблем переміг колишнього чемпіона світу у легкій вазі Річарда Коммі з Гани. У нас на сайті доступні хайлайти цього бою. До речі, через повномасштабне вторгнення рф Василь призупиняв кар’єру і навіть вступив до лав тероборони. Лише у серпні українець вирушив до США для підготовки до бою.