Ломаченко - Ортис: где и когда смотреть бокс

Поединок запланирован на конец октября

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) проведет бой против непобедимого американца Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 КО).

В прямом эфире в Украине этот поединок, предварительно, покажет megogo. ОТТ-сервис уже долгое время занимается трансляциями боя двукратного олимпийского чемпиона. Кроме того, megogo регулярно показывает бои промотуреской компании Top Rank, бойцом которой является Ломаченко. Ближе к началу шоу станет известно расписание боев.

ЛОМАЧЕНКО — ОРТИС: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

Поединок небитого 26-летнего Джемейна с 34-летним Василием состоится в Нью-Йорке 29 октября и пройдет на легендарной арене Hulu Theater в Madison Square Garden. Бойцы сразятся в рамках легкого веса (до 61,235 кг), а сам бой будет не титульным. Ожидается, что в случае успеха Ломаченко получит чемпионский бой с американцем Девином Хейни, который недавно собрал все основные пояса в легком весе.

Напомним, в своем прошлом поединке, который состоялся в декабре 2021 года, Loma без проблем победил бывшего чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми из Ганы. У нас на сайте доступны хайлайты этого боя. К слову, из-за полномасштабного вторжения рф Василий приостанавливал карьеру и даже вступил в ряды теробороны. Лишь в августе украинец отправился в США для подготовки к бою.