"Вася пробил дно, часть 2": Ломаченко снова навлек на себя гнев сети

Боксер продолжает публиковать фрагменты интервью со скандальным пророссийским священником

Не прошло и недели с того момента, когда боксер Василий Ломаченко разгневал своих фолловеров в Instagram, выложив фрагмент интервью митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки (Андрея Коваленко), как титулованный спортсмен снова взялся за свое. Ломаченко опубликовал новую нарезку фрагментов той же беседы, подписав ее: "Если бог с нами, то какая разница, кто против нас".

Беседа митрополита с русской службой BBC состоялась еще в марте, а опубликована она была в апреле. Среди самых скандальных высказываний, вошедших в опубликованную нарезку, утверждение о том, что в Украине вместо молитв богу расклеивают плакаты с матерными словами, поэтому в городах, где это происходит, "не надо удивляться, когда они будут разрушаться бомбами". Речь идет о культовом уже изречении, в котором по известному адресу посылается русский военный корабль. Кроме того, священник обвиняет Украину в том, что она помогла ПАСЕ принять резолюцию, которая якобы объявляет террор всем противникам ЛГБТ. О митрополите Луке также известно, что он способствовал депортации украинцев из осажденного Мариуполя в россию.

Реакция подписчиков Ломаченко снова оказалась крайне негативной. "Вася пробил дно….часть 2", "Удалил бы страницу как такое постить", "Я рыгаю", "Прекращай", "Внатуре, помой глаза святой водой Василек" — это чуть ли не самое деликатное, что написали ему в комментариях.

Впрочем, некоторые предположили, что боксер на самом деле троллит своих подписчиков. Также в комментариях можно встретить мнение, что он действительно получает удовольствие от того, что его обзывают.

Как сообщал "Телеграф", ко всем этим сомнительным "комплиментам" в адрес Ломаченко присоединился бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев, который назвал боксера "ватным чертилой". Между тем еще один украинский боксер, которого долго критиковали за сомнительные высказывания по поводу россии, Александр Усик резко изменил свою позицию, осудил вторжение рф, записался в ряды терробороны и согласился сменить военную форму на боксерские шорты ради боя с Энтони Джошуа только по просьбе раненых бойцов ВСУ..