"Шизофреник и больной человек": Усик высказался о путине

Из-за своей веры боксер подбирал слова.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик, дом которого под Киевом обстреляли "кадыровцы", поделился своими мыслями о кровавом диктаторе владимире путине.

Соответствующий комментарий боксера доступен на чешском ресурсе profiboxing.

Усик заявил, что при встрече с путиным, он бы ничего не сказал, ведь ему плевать на этого человека. Кроме того, чемпион подчеркнул, что считает любого, кто поддерживает "спецоперацию", шизофреником и больным человеком.

"Я очень рад тому, как весь мир отреагировал на ситуацию в Украине. Я взял в руки оружие, но это не значит, что я его использую Что бы я ему сказал Путину? Ничего. Мне плевать на этого человека, мне нечего ему сказать. Я воспитан в православной вере, которая учит нас не судить других. Но тот, кто поддерживает войну, для меня шизофреник и больной человек", – заявил Усик.

Напомним, Александр выехал из Украины для подготовки к реваншу с Энтони Джошуа. В первом бою Усик деклассировал британца.

Ранее сообщалось, что дом Усика в Ворзеле (Киевская область) российские захватчики превратили в свою базу. Позднее жена Александра Екатерина показала, что оккупанты оставили после себя.