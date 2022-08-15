"Вася пробив дно, частина 2": Ломаченко знов накликав на себе гнів мережі

Боксер продовжує публікувати фрагменти інтерв’ю зі скандальним проросійським священником

Не пройшло і тижня з того моменту, коли боксер Василь Ломаченко розгнівав своїх фоловерів в Instagram, виклавши фрагмент інтерв’ю митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луки (Андрія Коваленка), як титулований спортсмен знову взявся за своє. Ломаченко опублікував нову нарізку фрагментів тої ж бесіди, підписавши її: "Якщо бог з нами, то яка різниця, хто проти нас".

Бесіда митрополита із російською службою ВВС відбулась ще у березні, а опублікована вона була у квітні. Серед найбільш скандальних висловлювань, які увійшли в опубліковану нарізку, твердження про те, що в Україні замість молитов богу розклеюють плакати з матюками, тому у містах, де це відбувається, "не треба дивуватися, коли вони руйнуватимуться бомбами". Йдеться про культовий уже вислів в якому за відомою адресою посилається російський військовий корабель. Окрім того, священник звинувачує Україну в тому, що вона допомогла ПАРЄ прийняти резолюцію, котра буцімто оголошує терор усім противникам ЛГБТ. Про митрополита Луку також відомо, що він сприяв депортації українців з обложеного Маріуполя до росії.

Реакція підписників Ломаченка знову виявилась вкрай негативно. "Вася пробив дно….частина 2", "Видалив би сторінку як таке постити", "Я ригаю", "Припиняй", "Внатурі, помий очі святою водою Васильок" — це мало не найделікатніше, що написали йому в коментарях.

Втім, дехто припустив, що боксер насправді тролить своїх підписників. Також в коментарях можна зустріти думку, що він насправді отримує задоволення від того, що його обзивають.

Як повідомляв "Телеграф", до всіх цих сумнівних "компліментів" на адресу Ломаченка долучився колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городнічов, який назвав боксера "ватним чортилом". Тим часом ще один український боксер, якого довго критикували за сумнівні вислови щодо росії, Олександр Усик різко змінив свою позицію, засудив вторгнення рф, записався до лав тероборони і погодився змінити військовий однострій на боксерські шорти заради бою з Ентоні Джошуа тільки на прохання поранених бійців ЗСУ.