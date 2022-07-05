"Получили порцию ватной программы?": Экс-тренер Кличко пригрозил разоблачением Ломаченко (видео)
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Боксер до сих пор молчит про российское вторжение
Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев прокомментировал невнятную позицию боксера Василия Ломаченко касательно ударов россии по жилым объектам в Сергеевке (Одесская область).
Соответствующее видеообращение Сергей опубликовал на своей странице в TikTok.
Городничев заявил, что вскоре "все раскроется" касательно позиции двукратного олимпийского чемпиона по россии.
"Ну что, фанатики Василия Ломаченко, получили порцию ватной программы бл**ь от Васи? Ну я вам что говорил – что это чертило. Вы мне не верите, вы меня оскорбляли, унижали. Ну ничего, придет время, вообще бл**ь офигеете. Скоро все раскроется. Давайте, ждите", – сказал Городничев.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.
Напомним, после ракетного удара рф по Сергеевке, где в многоэтажке и на базе отдыха погибли 20 человек, Ломаченко опубликовав видео про трагедию. В сети раскритиковали боксера, который так и не назвал виновных в этой трагедии и не осудил рф за полномасштабное вторжение в Украину.
Добавим, после начала полномасштабной войны Ломаченко вступил в ряды теробороны. Кроме того, боксер отказался от боя мечты за титул абсолютного чемпиона мира.