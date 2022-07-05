"Получили порцию ватной программы?": Экс-тренер Кличко пригрозил разоблачением Ломаченко (видео)

Боксер до сих пор молчит про российское вторжение

Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев прокомментировал невнятную позицию боксера Василия Ломаченко касательно ударов россии по жилым объектам в Сергеевке (Одесская область).

Соответствующее видеообращение Сергей опубликовал на своей странице в TikTok.

Городничев заявил, что вскоре "все раскроется" касательно позиции двукратного олимпийского чемпиона по россии.

"Ну что, фанатики Василия Ломаченко, получили порцию ватной программы бл**ь от Васи? Ну я вам что говорил – что это чертило. Вы мне не верите, вы меня оскорбляли, унижали. Ну ничего, придет время, вообще бл**ь офигеете. Скоро все раскроется. Давайте, ждите", – сказал Городничев.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

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Напомним, после ракетного удара рф по Сергеевке, где в многоэтажке и на базе отдыха погибли 20 человек, Ломаченко опубликовав видео про трагедию. В сети раскритиковали боксера, который так и не назвал виновных в этой трагедии и не осудил рф за полномасштабное вторжение в Украину.

Добавим, после начала полномасштабной войны Ломаченко вступил в ряды теробороны. Кроме того, боксер отказался от боя мечты за титул абсолютного чемпиона мира.