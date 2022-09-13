Ломаченко - Ортис: онлайн-трансляция боя

Василий Ломаченко и Джемейн Ортис встретятся на легендарной арене Madison Square Garden

В субботу, 29 октября, в Нью-Йорке (США) состоится большой вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, главным событием которого станет супербой в легком весе (до 61,235 кг) Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) — Джемейн Ортис (16-0-1, 8 КО).

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию шоу. Кроме того, в этой статье будут публиковаться главные новости касательно боя.

Бывший чемпион мира в трех дивизионах 34-летний украинец сразится с непобедимым 26-летним американцем Ортисом на легендарной арене Hulu Theater в Madison Square Garden. Поединок не будет титульным, однако победителя, похоже, затем ожидает супербой с абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе — американцем Девином Хейни.

В прошлом поединке, который состоялся в декабре 2021 года, Loma победил бывшего чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми из Ганы. Бой продлился всю дистанцию в 12 раундов. Ортис, в свою очередь, в мае провел бой с Джамелем Херрингом из США и стал чемпионом по второстепенным версиям IBF USBA и North American Boxing Federation. Джемейн также выиграл по очкам, но в 10 раундах.

Напомним, Василий из-за полномасштабного вторжения рф приостановливал свою карьеру и пошел в тероборону. Лишь недавно украинец вылетел в США для подготовки к следующему поединку.

Ранее сообщалось, что Ломаченко перед отъездом в США угодил сразу в несколько скандалов из-за своих публикаций в соцсетях. К примеру, Василий дважды публиковал фрагмент интервью митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, после чего нарвался на гнев украинцев. Кроме того, Loma неоднозначно высказался после ударов рф по мирным жителям в Одесской области.