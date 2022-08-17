Ломаченко уехал из Украины и прервал молчание о войне (видео)

Украинский боксер готовится к следующему бою в США

Украинский боксер-профессионал, двукратный олимпийский чемпион, экс-чемпион мира в 3 весовых категориях Василий Ломаченко, который молчит о российской агрессии, ответил на вопрос американского журналиста о войне на родине по приезду в Штаты.

Соответствующее заявление украинского боксера опубликовано на странице Instagram lomus_official. Ломаченко призвал остановить войну, однако вновь не стал упоминать о российское агрессии. Сейчас Loma сосредоточен на следующем поединке, который пройдет в октябре 2022 года.

"Я каждый день молюсь за Украину и ее людей. Остановите войну! Когда я вернулся в Украину, мне кажется, это был второй день войны. Разумеется, мышление изменилось. Потому что ты видишь совершенно другую жизнь. Да, совершенно другую. Ты не знаешь, что случится. Это очень плохо для мира. Мне нужен этот вызов и шанс – бой за звание абсолютного чемпиона мира. Я здесь, в Лос-Анджелесе. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Скоро увидимся", – сказал Ломаченко.

Добавим, по информации ESPN, следующим соперником Ломаченко станет непобедимый американец Джемейн Ортис.

Ранее сообщалось, что Василий угодил в скандалы накануне своего визита в США. Украинец дважды опубликовал видео с отрывками из интервью митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ "Московского патриархата" Луки (Андрея Коваленко), из-за чего нарвался на гнев украинцев в сети. Добавим, что в начале полномасштабного вторжения рф Василий вступил в ряды теробороны.