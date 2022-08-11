"Закопал себя как человек, спортсмен и личность": Ломаченко вновь разгневал украинцев (видео)

Loma до сих пор хранит молчание и лишь изредка публикует неоднозначные посты в соцсетях

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион по боксу Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) после странного поста об ударе рф по Сергеевке (Одесская область) вновь опубликовал неоднозначное видео в соцсетях.

Василий на своей странице в Instagram разместил интервью митрополита УПЦ МП Луки (Андрея Коваленко), вышедшее на BBC в апреле. Из-за этого многие украинцы вновь раскритиковали боксера.

"Часть 1-я. Убийство — Грех", — написал Ломаченко под видео.

Пока в некоторых украинских городах запрещают деятельность УПЦ МП из-за связей с ФСБ рф, украинский боксер продолжает публиковать ролики с представителями данной церкви. В сети жестко прошлись по боксеру из-за поддержки "Московского патриархата" во время войны с россией. Один из пользователей считает, что Василий этим постом закопал себя как человек, спортсмен и личность.

Пользователи раскритиковали Ломаченко за пост со священником УПЦ МП

Ранее экс-тренер Владимира Кличко жестко прошелся по Ломаченко из-за его невнятной позиции касательно войны с рф. К слову, Василий в начале полномасштабного вторжения рф вступил в ряды теробороны. Недавно стало известно, когда Loma проведет свой следующий поединок.