"Даже Усик проснулся": Ломаченко захейтили в сети после ракетного удара россии по Одесчине

Боксер до сих пор молчит о российской агрессии

В сети возмутились реакцией боксера Василия Ломаченко на ракетный удар рф по Сергеевке (Белгород-Днестровский район, Одесская область), который унес жизни 20 человек.

Двукратный олимпийский чемпион опубликовал в Instagram ролик про жертв удара, не упомянув, кто является виновником этой трагедии, и нарвался на критику.

На кадрах видны последствия удара рф по Сергеевке, где был атакован 9-этажный дом, а также база отдыха. Россия убила 16 человек в девятиэтажке, а также четырех в трехэтажном здании базы отдыха.

Спортсмен, который родом с Белгород-Днестровского, коротко подписал пост: "1.07.2022".

В сети возмутились позицией Василия, который до сих пор не осудил российское вторжение в Украину. Под постом немало комментариев о неоднозначной позиции боксера. Один из пользователей отметил, что Александр Усик решительно выступил против войны после 24 февраля 2022 года, а Ломаченко все еще молчит.

В сети раскритиковали Ломаченко за неоднозначную позицию о войне в Украине

К слову, оккупанты даже базировались в доме Усика под Киевом.

Напомним, Ломаченко из-за войны отказался от "боя мечты" за титул абсолютного чемпиона мира и вступил в ряды теробороны.