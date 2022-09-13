"С гордостью поднимаю флаг": Ломаченко собрался драться за украинский народ

Украинец проведет большой бой в Нью-Йорке

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО), который недавно впервые высказался о войне, проведет бой 29 октября в Нью-Йорке против непобедимого американца Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 КО).

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank в Twitter. Украинец впервые выйдет на ринг с декабря 2021 года. Василий также рассказал, что будет драться за украинский народ.

"Хочу посвятить этот бой всему моему украинскому народу. Я с гордостью поднимаю флаг всякий раз, когда выхожу на ринг", – заявил Василий.

Напомним, в прошлом поединке Ломаченко победил опытного Ричарда Комми единогласным решением судей. После этого боя разгорелся большой скандал, ведь Василий вышел на ринг не с флагом Украины, а со стягом Белгород-Днестровского, родного города боксера. Это вызвало шквал критики в сети в адрес спортсмена. Тем не менее нашлись и те, кто оправдывал "Лому".

Накануне Ломаченко угодил в серию скандалов, связанных со своими публикациями в соцсетях. Боксер дважды опубликовал фрагмент интервью митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки (Андрея Коваленко), вызвав критику со стороны украинцев.