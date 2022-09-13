"З гордістю піднімаю прапор": Ломаченко зібрався битися за український народ

Українець проведе великий бій у Нью-Йорку

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 КО), який нещодавно вперше висловився про війну, проведе бій 29 жовтня у Нью-Йорку проти непереможного американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).

Про це повідомляє промоутерська компанія Top Rank у Twitter. Українець вперше вийде на ринг із грудня 2021 року. Василь також розповів, що битиметься за український народ.

"Хочу присвятити цей бій усьому моєму українському народу. Я з гордістю підіймаю прапор щоразу, коли виходжу на ринг ", — заявив Василь.

Нагадаємо, в минулому поєдинку Ломаченко переміг досвідченого Річарда Коммі одноголосним рішенням суддів. Після цього бою спалахнув великий скандал, адже Василь вийшов на ринг не з прапором України, а зі стягом Білгород-Дністровського, рідного міста боксера. Це викликало шквал критики в мережі на адресу спортсмена. Проте знайшлися й ті, хто виправдовував "Лому".

Напередодні Ломаченко потрапив у серію скандалів, пов’язаних зі своїми публікаціями у соцмережах. Боксер двічі опублікував фрагмент інтерв’ю митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луки (Андрія Коваленка), викликавши критику з боку українців.