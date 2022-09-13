Ломаченко — Ортіс: онлайн-трансляція бою

Василь Ломаченко та Джемейн Ортіс зустрінуться на легендарній арені Madison Square Garden

У суботу, 29 жовтня, у Нью-Йорку (США) відбудеться великий вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank, головною подією якого стане супербій у легкій вазі (до 61,235 кг) Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) — Джемейн Ортіс ( 16-0-1, 8 КО).

"Телеграф" проведе текстову трансляцію шоу. Крім того, у цій статті публікуватимуться головні новини про бій.

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах 34-річний українець поб'ється з непереможним 26-річним американцем Ортісом на легендарній арені Hulu Theater у Madison Square Garden. Поєдинок не буде титульним, проте на переможця, схоже, потім чекає супербій з абсолютним чемпіоном світу в цьому дивізіоні — американцем Девіном Хейні.

У минулому поєдинку, який відбувся у грудні 2021 року, "Лома" переміг колишнього чемпіона світу у легкій вазі Річарда Коммі з Гани. Бій пройшов всю дистанцію у 12 раундів. Ортіс, у свою чергу, у травні провів бій з Джамелем Херрінгом із США і став чемпіоном за другорядними версіями IBF USBA та North American Boxing Federation. Джемейн також виграв за очками, але у 10 раундах.

Нагадаємо, Василь через повномасштабне вторгнення рф призупиняв свою кар’єру і пішов у тероборону. Лише нещодавно українець вилетів до США для підготовки до наступного поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко перед від’їздом до США потрапив відразу в кілька скандалів через свої публікації в соцмережах. Наприклад, Василь двічі публікував фрагмент інтерв’ю митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луки, після чого нарвався на гнів українців. Крім того, Loma неоднозначно висловився після ударів рф по мирних жителях на Одещині.