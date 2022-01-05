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Фанати відвернулися від Ломаченка через історію з прапором України

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олег Довгун висловився про Василя Ломаченка Новина оновлена 05 січня 2022, 11:46
Олег Довгун висловився про Василя Ломаченка

Витівка українського боксера не залишилася поза увагою вболівальників.

Українські вболівальники Василя Ломаченка в США були здивовані, що їхній улюбленець після перемоги над Річардом Коммі був без національного прапора.

Український боксер Олег Довгун в інтерв’ю на YouTube-каналі Two Sides розповів, що українці відвернулися від Василя після історії з прапором.

27-річний Довгун, який без поразок виступає у другій найлегшій вазі та володіє другорядним поясом NABA, розповів, що тепер Loma не зможе заповнити арену "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку. За словами Олега, тепер на бої Василя в США приходитиме набагато менше українців, яких розчарував вчинок дворазового олімпійського чемпіона.

"Може, він спеціально провокує вболівальників. Може, це тролінг з його боку. Але цим він нічого хорошого не робить. Дуже багато українських фанатів відходять від нього і вже не люблять його", — заявив Довгун.

Найкращі моменти бою Ломаченко — Коммі:

Нагадаємо, після перемоги над Комі Ломаченком вийшов на чемпіонський бій. Очікується, що наступним суперником українця буде абсолютний чемпіон світу у легкій вазі австралієць Джордж Камбосос. До речі, після історії з прапором за Василя заступився Олександр Гвоздик та російський боксер.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Олег Довгун
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