Укр

Фанаты отвернулись от Ломаченко из-за истории с флагом Украины

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Олег Довгун высказался о Василие Ломаченко Новость обновлена 05 января 2022, 11:46
Олег Довгун высказался о Василие Ломаченко

Выходка украинского боксера не осталась без внимания болельщиков.

Украинские болельщики Василия Ломаченко в США были удивлены, что их любимец после победы над Ричардом Комми оказался без национального флага.

Украинский боксер Олег Довгун в интервью на YouTube-канале Two Sides поведал, что украинцы в США отвернулись от Василия после истории с флагом.

27-летний Довгун, который без поражений выступает во втором легчайшем весе и владеет второстепенным поясом NABA, рассказал, что теперь Loma не сможет заполнить арену "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. По словам Олега, теперь на бои Василия в США будет приходить намного меньше украинцев, которых разочаровал поступок двукратного олимпийского чемпиона.

"Может, он специально провоцирует болельщиков. Может, это троллинг с его стороны. Но этим он ничего хорошего не делает. Очень много украинских фанатов отходят от него и уже не любят его", — заявил Довгун.

Лучшие моменты боя Ломаченко — Комми:

Напомним, после победы над Комми Ломаченко вышел на чемпионский бой. Ожидается, что следующим соперником украинца будет абсолютный чемпион мира в легком весе австралиец Джордж Камбосос. К слову, после истории с флагом за Василия заступился Александр Гвоздик и российский боксер.

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко #Олег Довгун
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